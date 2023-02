Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Schleswig-Holstein kommt bei Staus noch glimpflich davon Von dpa | 02.02.2023, 12:45 Uhr

In Schleswig-Holstein hat sich der Verkehr auf den Autobahnen im vergangenen Jahr auf einer Gesamtlänge von 14 137 Kilometern Länge gestaut. Wie der ADAC am Donnerstag mitteilte, standen die Autofahrer insgesamt 7793 Stunden lang im Stau. Im Ländervergleich seien dies eher moderate Zahlen, gab der Autoclub an.