Nach langer deutsch-dänischer Feindschaft heute ein versöhnlicher Blick auf die schleswig-holsteinische Erhebung 1848: Ministerpräsident Daniel Günther und Dänemarks Generalkonsul Kim Andersen (links daneben) beim Festakt in Rendsburg Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Die Revolution vor 175 Jahren 1848: Deshalb feiert Schleswig-Holstein den Start seiner Identität Von Frank Jung | 26.03.2023, 13:37 Uhr

„Bedeutsam für das politische Selbstbewusstsein unseres Landes“: So hat Ministerpräsident Daniel Günther die Anfänge der Demokratie-Bewegung in Schleswig-Holstein vor genau 175 Jahren gewürdigt. Mit einem Festakt in Rendsburg wurde das Jubiläum der „Schleswig-Holsteinischen Erhebung“ gefeiert.