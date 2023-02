Wirbt um Fachkräfte an Schulen: Karin Prien. Foto: Foto: Emmanuele Contini via www.imago-images.de up-down up-down Handlungsplan von Karin Prien Bildungsministerin Karin Prien: Deshalb braucht SH neue Lehrer Von Kay Müller | 28.02.2023, 14:57 Uhr

Bildungsministerin Karin Prien will Lehrern in Schleswig-Holstein den Quereinstieg erleichtern, Sabbatjahre begrenzen und Studierende besser begleiten. Denn es gebe zwar genug Lehramtsstudenten im Land, doch die studieren am Bedarf vorbei – und bringen so Schulen in Not.