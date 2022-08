ARCHIV - Ein Borkenkäfer krabbelt über die Unterseite von Fichtenrinde. Foto: Roland Weihrauch/dpa FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Natur Schleswig-Holstein: Borkenkäfer halten sich zurück Von dpa | 01.08.2022, 08:08 Uhr

Schäden durch Borkenkäfer gibt es in diesem Jahr in den landeseigenen Wäldern Schleswig-Holsteins bisher nur wenig. „Wir haben das große Glück, dass das Klima im Frühjahr und auch im Frühsommer bis jetzt sehr auf unserer Seite war“, sagte der Waldschutzexperte der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, Jan Meyer-Hamme. „Es hat ausreichend geregnet, es war nicht lange warm, so dass nicht so viele Käfer ausgeflogen sind und sich neue Brutbäume gesucht haben.“ Ändern könne sich die Lage noch, wenn es über längere Zeit heißes und trockenes Wetter gebe.