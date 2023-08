Kinderbetreuung Schleswig-Holstein begrüßt Bundesmilliarden für Kitas Von dpa | 04.08.2023, 16:41 Uhr Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down

Schleswig-Holstein hat die Bereitstellung von rund vier Milliarden Euro durch den Bund für die qualitative Bildung in Kindertagesstätten begrüßt. Bund und Länder stünden hier in gemeinsamer Verantwortung, erklärte Familienstaatssekretär Johannes Albig am Freitag. „Deshalb bin ich froh, dass die Mittel für das Kita-Qualitätsgesetz an die Länder weiterfließen.“ Damit könne das Land am Betreuungsschlüssel von zwei Fachkräften pro Elementar-Gruppe festhalten. Nun müsse sich der Bund auch über 2024 hinaus mindestens in gleichbleibendem Umfang an der Finanzierung beteiligen. Alle Kinder sollen bundesweit die gleiche qualitative Bildung in Kitas bekommen, wie Familienministerin Lisa Paus (Grüne) in Berlin verdeutlichte. „Wir alle wissen, wie wichtig die ersten Jahre sind, wenn es um die Entwicklung von Kindern geht“, sagte sie.