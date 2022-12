Wolkenwetter Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Schleswig-Holstein 2022 sonnenscheinärmstes Bundesland Von dpa | 30.12.2022, 14:24 Uhr

Die deutschlandweit höchste Tagestemperatur ist im Jahr 2022 in Norddeutschland gemessen worden. Am 20. Juli seien in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad registriert worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. In Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg seien am selben Tag 39,1 Grad Celsius gemessen worden. Das sei ein neuer Temperaturrekord für das nördlichste Bundesland, sagte ein Sprecher. Das Jahr 2022 sei eines der zwei wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland gewesen.