Eine unvergleichliche Atmosphäre, ein brillanter Künstler und ein Tournee-Auftakt, der schon jetzt unvergesslich ist. All das erlebten die Fans von Roland Kaiser an diesem Sonnabend in der Kalkberg-Arena, als der 71-jährige Schlagerstar seine „Alles O.K.!“ Tournee mit einer beeindruckenden Show eröffnete.

Der 71-jährige Schlagerstar Roland Kaiser begeisterte seine Fans mit einem brillanten Tournee-Auftakt in Bad Segeberg. Foto: Frank Dudek Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bekannt für sein elegantes Auftreten und seine Souveränität, überzeugte Kaiser mit beeindruckend starker Stimme. In seinem unverkennbaren Maßanzug betrat er die Bühne mit einer Haltung, die ihn über Jahrzehnte hinweg als Gentleman der Schlagerszene etabliert hat.

Als Vertreter der Veranstalter überreichten Matthias Paul vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag und Fereydun Bille-Sommer von Förde Show Concept dem Künstler vor seinem Auftritt einen „Sold-Out-Award“ als Anerkennung für das ausverkaufte Auftaktkonzert.

Matthias Paul (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag) und Fereydun Bille-Sommer (Förde Show Concept) überreichten Roland Kaiser den „Sold-Out-Award“ für das ausverkaufte Konzert am Sonnabend. Foto: Torge Ramm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vom ersten Lied an füllte eine unglaubliche Energie die Arena. Kaiser, umgeben von einer dynamischen Band, einer beeindruckenden Bläsergruppe, Streichern und Background-Sängerinnen, schien jeden Moment auf der Bühne zu genießen. Sein Publikum, das von neun bis 80 Jahren reichte, tat es ihm gleich. Viele trugen blinkende Plastikkrönchen – eine Hommage an ihren geliebten Kaiser Roland.

Ausverkaufte Kalkberg-Arena: Das Publikum singt und tanzt begeistert mit

Fast drei Stunden lang nahm Kaiser sein Publikum mit auf eine musikalische Reise durch seine umfangreiche Diskografie. Der Abend war gespickt mit zahlreichen seiner größten Hits, die die Arena in ein Meer aus Melodie und Harmonie verwandelten.

Von Kaisers legendärerem Hit aus dem Jahr 1980 „Santa Maria“, das die Fans mit seiner unwiderstehlichen Melodie und dem Ohrwurm-Refrain auf eine nostalgische Reise mitnahm, bis hin zu Kaisers aktuellen Hits wie „Du, deine Freundin und ich“ oder „Kurios“, war die Stimmung im Publikum mitreißend ausgelassen. Hierbei zeigte er eindrucksvoll, dass er auch nach mehreren Jahrzehnten im Geschäft sein Publikum immer noch begeistern und berühren kann.

Roland Kaiser begeistert mit zeitlosen Hits und inspirierenden Botschaften

Zwischen den kraftvollen Darbietungen seiner Hits nutzte Kaiser die Bühne, um verschiedene Botschaften an seine Fans zu richten. Foto: Frank Dudek Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die eingängigen Melodien und die fesselnden Texte seiner Lieder ließen die Zuschauer tanzen, schunkeln und mitsingen, wobei viele die Texte nahezu auswendig kannten. Die Welle der Begeisterung, war ein beeindruckender Beweis für die zeitlose Anziehungskraft seiner Musik.

Ein bemerkenswerter Moment war die Darbietung von „Liebe kann uns retten“, ein Song, der nicht nur wegen seiner Melodie, sondern auch wegen seiner Botschaft viel Beifall erhielt. Weitere Klassiker wie „Dich zu lieben“, „Joana“ und „Schachmatt“ sorgten für eine ausgelassene Stimmung.

„Die wichtigste Zeit im Leben ist hier und jetzt“ Roland Kaiser

Zwischen den kraftvollen Darbietungen seiner Hits nutzte Kaiser die Bühne, um verschiedene Botschaften an seine Fans zu richten. Mit Worten wie „Die wichtigste Zeit im Leben ist hier und jetzt“ und „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ regte er zum Nachdenken an und betonte die Wichtigkeit des Hier und Jetzt. Diese Worte, die so charakteristisch für Kaisers Art sind, erinnerten das Publikum daran, das Leben voll und ganz zu genießen und die Liebe zu feiern.

Kaiser, umgeben von seiner Band, verbreitet eine mitreißende Energie in der Arena, während das Publikum jeden Moment auf der Bühne genießt. Foto: Frank Dudek Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Roland Kaiser begeistert Fans mit Tribut an Udo Jürgens

Eine emotionale Welle überkam die Arena, als Kaiser ein Medley von Liedern des verstorbenen Udo Jürgens anstimmte. Das musikalische Erbe wurde mit Liedern wie „Griechischer Wein“ und „Aber bitte mit Sahne“ gewürdigt, bei denen sich niemand mehr auf seinem Platz halten konnte. Als Reaktion auf die Begeisterung seiner Fans zeigte Kaiser seine Wertschätzung, indem er liebevolle Gesten in die Menge warf und seine Arme ausbreitete, als wolle er jeden einzelnen der 9500 Besucher umarmen.

Noch Tickets verfügbar für Roland Kaisers Konzert am Sonntag

Heute besteht erneut die Chance, Roland Kaiser live zu sehen. Für das Zusatzkonzert am Konzert am Sonntag, den 21. Mai, sind noch Tickets online und an der Abendkasse erhältlich.