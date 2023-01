Die Schlagernacht an der Frankfurter Waldbühne ist jährlich ein Meg-Event. Das Jubiläum wird am 6. Mai allerdings in Hamburg gefeiert. Foto: Pedro Becerra - STAGEVIEW.de up-down up-down Schlagernacht 2023 in Hamburg Wie Schlagerstars wie Oli P. und Kerstin Ott sich backstage geben Von Dagmar Leischow | 28.01.2023, 20:00 Uhr

Die Schlagernacht lockt Fans und Stars. In Frankfurt waren unter anderem Oli P., Howard Carpendale, Eloy de Jong und Matthias Reim dabei. Zum 25-jährigen Jubiläum am 6. Mai in Hamburg werden zudem Kerstin Ott, Vicky Leandros und Vincent Cross erwartet. Wir haben in Frankfurt hinter die Bühne geschaut