Kiel Schlägerei unter Jugendlichen: Messerattacke auf 17-Jährigen 30.11.2022, 14:37 Uhr

Nach einer Schlägerei unter Jugendlichen in Kiel mit Verletzten ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen versuchter Tötung. Nach ihren Angaben vom Mittwoch hat ein 17-Jähriger bei der Auseinandersetzung am Vortag einen Messerstich in den Rücken erlitten. Die behandelnden Ärzte hätten die Verletzungen zunächst als potenziell lebensbedrohlich eingestuft. Aufgrund der schnellen medizinischen Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt habe der Zustand des Jugendlichen stabilisiert werden können. Er sei weiter stationär im Krankenhaus. Nach dem mutmaßlichen Messerstecher wird intensiv gefahndet.