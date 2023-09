Museen „Schippermütz und feiner Zwirn“: Neue Schau im MKdW Von dpa | 23.09.2023, 09:03 Uhr | Update vor 2 Std. Museum Kunst der Westküste Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down

Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Föhr zeigt von Sonntag an in der Ausstellung „Schippermütz und feiner Zwirn“ Fotografien von Friedrich Wilhelm „Fide“ Struck (1901-1985) aus den Jahren 1930 bis 1933. Strucks Aufnahmen seien Zeugnisse der vielschichtigen Amateur- und Arbeiterfotografie der ausgehenden Weimarer Republik, die durch wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Zerrissenheit geprägt ist, teilte das Museum mit.