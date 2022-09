Claus Ruhe Madsen (parteilos) Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Schiffbau Schiffbauhalle verändert Stadtbild: Madsen besucht Werften Von dpa | 16.09.2022, 06:04 Uhr

Ein großer Neubau am Ostufer der Kieler Förde verändert das Stadtbild. Die Werft TKMS thyssenkrupp Marine Systems lässt dort eine neue Schiffbauhalle bauen. Sie wird 170 Meter lang, 70 Meter breit und 33 Meter hoch. Dort sollen ab 2023 U-Boote gebaut werden. Die Schiffbauhalle, die mittlerweile im fünften Obergeschoss angekommen ist, ist Teil eines Standortkonzeptes, in das die thyssenkrupp AG rund 250 Millionen Euro investiert. Am Freitag wird Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die Werft ebenso besuchen wie die benachbarte Werft German Naval Yards und die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.