Steinburg Schiff treibt gegen Brücke: Bahnlinie nach Sylt gesperrt Von dpa | 16.09.2022, 19:49 Uhr

Ein führerloses Binnenschiff ist am Freitag in Itzehoe auf dem Fluss Stör gegen eine Bahnbrücke getrieben. Die Bahnstrecke von Hamburg-Altona nach Sylt wurde deswegen am Abend gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Die Statik der Brücke soll nach Angaben der Bundespolizei nun von einem Bahntechniker untersucht werden. Zwischen Itzehoe und Glückstadt (Kreis Steinburg) wollte die Bahn einen Ersatzverkehr einrichten. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, war zunächst unklar. Die Stör ist ein Nebenfluss der Elbe.