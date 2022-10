Das Gebäude von GEOMAR an der Kiellinie, davor das Meeresforschungsschiff Alkor. Foto: Imago Images/penofoto up-down up-down Wer zerstörte die Ostsee-Pipelines? Ermittlungen zu Anschlägen auf Nord Stream: Forschungsschiff „Alkor“ und Technik aus Kiel sind im Einsatz Von dpa | 21.10.2022, 16:42 Uhr

Das Kieler Forschungsschiff „Alkor“ unterstützt die Bundesanwaltschaft bei den Ermittlungen nach den Explosionen an den Nord-Stream-Leitungen in der Ostsee. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag.