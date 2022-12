Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Stormarn Scheunenbrand in Bad Oldesloe Von dpa | 14.12.2022, 07:02 Uhr

In einer Scheune für Veranstaltungen in Bad Oldesloe ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Als Ursache für den Brand vermutet die Polizei derzeit ein Feuer in einem Kamin, wie ein Sprecher der Polizei Bad Oldesloe am Mittwochmorgen sagte. Der Kamin habe sich in der über den Veranstaltungsräumen gelegenen Wohnung befunden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, hieß es weiter. In der Lokalität sei am Abend kein Betrieb gewesen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei derzeit noch nicht bekannt, aber er werde auf eine hohe Summe geschätzt, da die Löscharbeiten auch am Morgen noch andauerten und der Dachstuhl des Gebäudes in Brand geraten sei. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.