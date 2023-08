Wetter Schauer und Wind in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 06.08.2023, 12:49 Uhr Regen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die neue Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Schauern, Gewittern und gebietsweise starkem Wind. Am Sonntag ist es wolkig bis stark bewölkt, örtlich kommt es zu schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad und sinken in der Nacht auf 12 bis 15 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger, an den Küsten zunehmend starker Wind mit Sturmböen aus Nordwest.