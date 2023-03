Christo und Jeanne-Claude Foto: dpa up-down up-down Ausstellungen Schau über Christo und Jeanne-Claude auf Schloss Gottorf Von dpa | 09.03.2023, 12:56 Uhr

Verpackte Wandleuchter und Magazine, großformatige Skizzen, Modelle und Fotos: Anhand von rund 80 Werken zeigt die Schau auf Schloss Gottorf in Schleswig „Christo und Jeanne-Claude. Paris. New York. Grenzenlos“ vom 10. März an die künstlerische Entwicklung des Paares seit Mitte der 1950er Jahre bis zu Christos Tod im Mai 2020. Ein von Christo verpackter VW-Käfer aus dem Jahr 1961 ist das größte Exponat der Ausstellung.