Ausstellung „Heimat"-Schau im Jahr100Haus Von dpa | 14.09.2023

In sieben Themenblöcken nähert sich einen neue Schau im Jahr100Haus im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel von Freitag an fragend dem Konstrukt „Heimat“. Gefragt wird etwa, ob Heimat ein Ort ist oder eine Gemeinschaft, ein Staat, ein Grund zur Sorge oder etwas Sinnliches, wie die Stiftung Schleswig-Holsteinischer Landesmuseen am Donnerstag mitteilte. Die Ausstellung „Heimaten. Eine Ausstellung und Umfrage“ bricht dabei den Angaben zufolge ganz bewusst mit klassischen Vorstellungen dieses emotional aufgeladenen Themas, das oft kontrovers diskutiert und politisch wie kommerziell instrumentalisiert werde.