Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Föhr zeigt von Sonntag an bis zum 14. Januar frühe und neue großformatige Landschaftsfotografieren des dänischen Fotografen Per Bak Jensen. Jensen lenke mit seinen Werken die Aufmerksamkeit auf das Unscheinbare, das in der Eile des Alltags oft übersehen werde, teilte das Museum mit. Der Künstler sei davon überzeugt, „dass unserer Umgebung im Kleinen wie im Großen eine verborgene Wahrheit eingeschrieben ist“.