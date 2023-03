Der Blick in den Rachenraum gibt Ärzten Aufschluss, ob es sich um Scharlach handelt – oder einen Virusinfekt. Foto: Colourbox.de/Motortion up-down up-down Infektion mit Streptokokken Scharlach-Welle in SH: Darum kommt die Krankheit gerade jetzt so häufig vor Von Margret Kiosz | 28.03.2023, 17:26 Uhr

Die Infektionszahlen bei Scharlach sind in Schleswig-Holstein derzeit enorm hoch. Allein in der letzten Woche gab es mehr als 150 Meldungen, normalerweise sind es im gleichen Zeitraum nur fünf. So erklären sich Mediziner die Infektionswelle.