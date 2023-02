Schienenersatzverkehr Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Schäden an Lindaunisbrücke: Schienenersatzverkehr ab Freitag Von dpa | 28.02.2023, 09:48 Uhr

Wegen neu entdeckter Schäden an der Haltekonstruktion wird die Lindaunisbrücke über die Schlei bei Boren von Montag an auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Bereits ab Freitag fallen zudem die Züge zwischen Flensburg und Kiel/Eckernförde bis in den Sommer aus, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.