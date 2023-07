Regionalbahn Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild up-down up-down Bahn Schaden: Keine Züge zwischen Hauptbahnhof und Altona Von dpa | 04.07.2023, 09:19 Uhr

Zugreisende von und nach Hamburg müssen sich am Dienstag auf Umwege und Verzögerungen einstellen. Wegen einer Oberleitungsstörung können seit 6.45 Uhr keine Fernverkehr- und Regionalzüge zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Altona verkehren, sagte eine Bahnsprecherin. Der S-Bahnverkehr sei nicht betroffen. Züge von und nach Kiel und Flensburg starten und enden den Angaben zufolge etwa in Altona. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt auf bahn.de über ihre Verbindung und den Abfahrtsbahnhof informieren. An einer Reparatur wird gearbeitet. Bis die Störung behoben ist, kann es allerdings noch einige Stunden dauern. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.