Gleich zweimal tritt Roland Kaiser bei der Schlagernacht am Kalkberg im Mai auf. Für einen Termin gibt es sogar noch Karten. Von Christina Köhn | 06.04.2023, 17:37 Uhr

Santiano, Sarah Connor, sh:z Schlagernacht – der Mai am Kalkberg in Bad Segeberg wird laut und bunt. Wer dabei sein will, muss schnell sein. Die Nachfrage nach Karten ist hoch – und nicht mehr für alle Konzerte gibt es noch Tickets.