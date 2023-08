Denkmäler Sanierung der Kirche St. Nikolai mit 585.000 Euro gefördert Von dpa | 08.08.2023, 10:10 Uhr Kirche Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Für die Sanierung der Kirche St. Nikolai in Flensburg werden insgesamt 585.000 Euro bereitgestellt. Der Großteil der Summe fließt aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, weitere 5000 Euro zahlt das Land Schleswig-Holstein, wie das Bildungsministerium des Landes am Dienstag mitteilte. Eine Sanierung der Innenräume der St. Nikolaikirche am Südermarkt sei dringend erforderlich, hieß es.