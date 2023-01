Madsen, Tjarks und Beck Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down S21-Verlängerung S-Bahn: Elektrifizierung Eidelstedt-Kaltenkirchen begonnen Von dpa | 16.01.2023, 17:16 Uhr

Hamburg und Schleswig-Holstein haben am Montag mit der Elektrifizierung der S-Bahnlinie S21 zwischen Eidelstedt und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) begonnen. Nach dem Einbau von Stromschienen und Oberleitungen sollen Fahrgäste von Ende 2025 an ohne Umstieg von Kaltenkirchen über den Hamburger Hauptbahnhof bis nach Stade in Niedersachsen fahren können, wie die Bahngesellschaft AKN mitteilte. Bislang fährt die S21 von der Elbgaustraße über Eidelstedt bis Aumühle östlich der Hansestadt. Den Angaben zufolge übernimmt der Bund gut 80 Prozent der förderfähigen Kosten für das 120-Millionen-Euro-Projekt.