Die Gründer der App StickTo Julian Rissen (20) und Philipp Özren (20) zusammen mit der Social Media Managerin Lena Mertens (20) und dem Programmierer Malte Luttermann (25). (v.l.) Die Teammitglieder stecken jede freie Minute in die App. Geld verdienen sie damit noch nicht, aber alle haben eine Vision. Foto: Michael Ruff Fachkräftemangel SH Mit künstlicher Intelligenz zum Traumjob – StartUp aus SH entwickelt App mit ganz besonderer Funktion Von Inga Gercke | 07.11.2022, 16:05 Uhr

Das StartUp „StickTo“ aus Elmenhorst will mit einer App die Suche nach einer passenden Ausbildung revolutionieren. Neben Informationen zu zahlreichen Berufen soll die App auch als Netzwerk genutzt werden. An einer ganz besonderen Funktion wird noch gearbeitet und was die derzeit unbeliebtesten Ausbildungsplätze sind.