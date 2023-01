Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahrenfleth Rund eine Million Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle Von dpa | 30.01.2023, 11:59 Uhr

Bei dem Brand einer Lagerhalle für landwirtschaftliche Geräte in Bahrenfleth (Kreis Steinburg) am Sonntag ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. In der etwa 750 Quadratmeter großen Halle befanden sich diverse landwirtschaftliche Maschinen und auf dem Dach waren Photovoltaikmodule installiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei hatte am Sonntag zunächst von 100 Quadratmetern gesprochen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Brandursache war den Angaben zufolge noch nicht abschließend geklärt. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden.