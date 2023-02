Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Umwelt Rund 9,5 Millionen Euro für Umbau von von Fuß- und Radwegen Von dpa | 27.02.2023, 12:20 Uhr

Für nachhaltige städtische Verkehrsprojekte stehen in Schleswig-Holstein bis 2027 insgesamt 9,5 Millionen Euro an EU-Fördermitteln bereit. „Nachhaltige Mobilität ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Stadtentwicklung“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag. Gefördert werden beispielsweise Umbauten von Fuß- und Radwegen, aber auch Projekte, die den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr erleichtern.