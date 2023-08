Ermittlungen Rund 700 tote Schweine auf Bauernhof im Kreis Plön entdeckt Von dpa | 22.08.2023, 21:22 Uhr Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Rund 700 tote Schweine sind nach Polizeiangaben auf einem Bauernhof im Kreis Plön entdeckt worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend in Kiel. Er verwies auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel, die am Mittwoch über den Fund berichten wolle.