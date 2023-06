Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Rund 400 Einsatzkräfte bekämpfen Waldbrand in Mielkendorf Von dpa | 13.06.2023, 19:19 Uhr

Rund 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz sind am Dienstag nach Ausbruch eines Waldbrandes in Mielkendorf bei Kiel ausgerückt. Bei Eintreffen der ersten Freiwilligen Feuerwehren stand ein rund 800 Quadratmeter großes Areal in Flammen, wie die Feuerwehr am Abend berichtete. Im Waldgebiet Hansdorfer Tannen sei zuvor eine starke Rauchentwicklung beobachtet worden.