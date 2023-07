Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehrseinsatz Rund 400.000 Euro Schaden nach Brand in Heide Von dpa | 03.07.2023, 11:50 Uhr

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) hat laut Polizei rund 400.000 Euro Schaden angerichtet. Dach- und Obergeschoss des Gebäudes seien bei dem Feuer am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr komplett zerstört worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Brandursache war zunächst unbekannt.