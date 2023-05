Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Rückkehr vom Pfingst-Trip: Bislang wenig Stau Von dpa | 29.05.2023, 13:55 Uhr

Zum Ende des verlängerten Pfingstwochenendes haben sich am Montag wieder viele Reisende in Hamburg und Schleswig-Holstein auf den Nachhauseweg gemacht. Dabei kam es zwar wie erwartet zu einem hohen Verkehrsaufkommen, doch die Staus hielten sich in Grenzen, wie mehrere Polizeisprecher im Norden mitteilten.