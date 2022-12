Baustelle Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild up-down up-down Bau Rückgang bei Auftragseingängen im SH-Bauhauptgewerbe Von dpa | 20.12.2022, 11:07 Uhr

Die größeren Betriebe des Bauhauptgewerbes in Schleswig-Holstein haben in den ersten drei Quartalen 2022 Aufträge in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro eingeworben. Das sind zwar 8,7 Prozent mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres, preisbereinigt ergibt sich allerdings ein Rückgang um 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte.