Am Freitag besuchen König Charles III. und seine Frau Camilla Hamburg. Während ihrer dreitägigen Reise war der König auch im Berliner Reichstag Gastredner. „Wir bewundern gegenseitig unsere Kultur, wir sind wirtschaftlich voneinander abhängig, wir lassen uns gegenseitig von unseren Ideen inspirieren“, schwärmte der britische König.

Während Politiker und Prominente beim Staatsbankett im Schloss Bellevue mit den Gästen dinierten, standen Royal-Fans im Berlin bereit, um die Gäste mit Fähnchen zu begrüßen.

Nicht jeder kann den Hype um die Briten verstehen. In Deutschland wurde die Monarchie vor über 100 Jahren abgeschafft. In der Welt besteht sie aber weiterhin. Oftmals in repräsentativer Funktion, wie im Vereinigten Königreich und in Japan. Absolute Monarchien, also Länder, in denen der Monarch alle Staatsgewalt innehält, existieren aber auch heute noch, beispielsweise in Saudi-Arabien.

Was denken Sie über die Monarchie? Ist sie noch zeitgemäß? Oder sollte sie gänzlich abgeschafft werden? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.