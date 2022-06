ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild FOTO: Marcel Kusch Kiel Rotlichtviertel: Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt Von dpa | 03.06.2022, 13:32 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung im Kieler Rotlichtviertel sind in der Nacht zum Freitag zwei Männer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten gegen 1.00 Uhr mehrere Maskierte in einer Gaststätte offenbar gezielt einen am Tresens sitzenden 27-Jährigen angegriffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Opfer erlitt mehrere Messerstiche, die nach Angaben der Rettungskräfte zunächst lebensbedrohlich waren. Sein Zustand hat sich demnach mittlerweile stabilisiert.