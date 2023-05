Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Rotlicht und Schranken ignoriert: Frau auf Gleisen gefangen Von dpa | 15.05.2023, 12:33 Uhr

Eine 61-jährige Fahrradfahrerin hat herabfahrende Schranken und das Rotlicht an einem Bahnübergang in Lübeck ignoriert und ist zwischen den Gleisen gefangen worden. Ein Zugführer leitete am Samstag sofort eine Vollbremsung ein, wie die Bundespolizei Kiel am Montag mitteilte.