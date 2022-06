FOTO: Jens Büttner up-down up-down ARCHIV - Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild Regierung Rostocker OB Madsen soll Minister in Kiel werden Von dpa | 23.06.2022, 22:21 Uhr

Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) soll Wirtschaftsminister in der künftigen schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus sicherer Quelle. Zunächst hatte am Donnerstag NDR 1 Radio Mecklenburg-Vorpommern berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher nicht.