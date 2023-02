Die Vogelscheuche hat den Rosenmontag hinter sich. Foto: dpa up-down up-down Karneval in SH Rosenmontag: Warum der Marneval ganz Norddeutschland verrät Von Christin Lempfert | 20.02.2023, 09:34 Uhr

Süddeutsche fliehen nach Schleswig-Holstein um dem Karneval zu entgehen. Wer sich in Marne versteckt, erlebt jedoch sein blaues Wunder – und muss sich vor Wurfgeschossen in Form von Kamellen in Sicherheit bringen.