Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Mads Nipper, Vorstandsvorsitzender von Ørsted. Foto: Bernd von Jutrczenka

Wasserstoff aus Offshore-Strom Ministerbesuch in Dänemark: Robert Habeck vereinbart Wasserstoff-Pipeline durch SH Von Frank Jung | 24.03.2023, 17:23 Uhr

Dänemark will einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung von Industrie und Haushalten in Deutschland leisten. Damit dazu Wasserstoff aus Offshore-Windkraft von der Nordsee gen Süden geleitet werden kann, planen beide Länder eine Pipeline durch Schleswig-Holstein. Das hat Bundesenergieminister Robert Habeck in Kopenhagen mit der dänischen Regierung vereinbart.