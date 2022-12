Schafe Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Nutztiere Rinder- und Schafbestände im Norden in auf Vorjahresniveau Von dpa | 14.12.2022, 10:25 Uhr

Die Zahl der Schafe und Rinder in Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr in etwa konstant geblieben. Insgesamt wurden zum Stichtag (3. November 2022) 950 534 Rinder (- 0,8 Prozent) in 6837 Betrieben (- 1,3 Prozent) gehalten, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte.