Von dpa | 14.12.2022, 01:49 Uhr

Das Bundesverwaltungsgericht will am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) sein Urteil über Klagen zu Ausgleichsflächen für geschützte Riffe am Fehmarnbelttunnel sprechen. Geklagt haben drei Umweltverbände. Sie halten die Planungen des Landes Schleswig-Holstein für unzureichend und wollen größere Ausgleichsflächen für die Zerstörung der Riffe erreichen.