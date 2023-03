Richtfest bei der Polizei in Eutin Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Ostholstein Richtfest gefeiert: Neue Unterkunftsgebäude für Polizisten Von dpa | 20.03.2023, 11:56 Uhr

Auf dem Gelände der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PD AFB) in Eutin entstehen drei neue Unterkunftsgebäude. Die neuen Gebäude seien ein wichtiger Schritt in Richtung zeitgemäßer und komfortabler Unterkünfte für die Auszubildenden, sagte Innenstaatssekretärin Magdalena Finke beim Richtfest im Landkreis Ostholstein am Montag. Die neuen Unterkünfte seien ein entscheidender Baustein dafür, den angehenden Polizistinnen und Polizisten bestmögliche Voraussetzungen während ihrer Ausbildung zu schaffen.