ARCHIV - Ein Stapel Akten in einem Gerichtssaal. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Justiz Richterverband schlägt Alarm wegen Personalnot Von dpa | 15.08.2022, 14:26 Uhr

Der Richterverband hat die Landesregierung und den Landtag in Kiel aufgefordert, die Personalausstattung der Justiz zu verbessern. Kernaufgaben des Rechtsstaats dürften nicht wegen Personalmangels auf der Strecke bleiben, teilte der Verband am Montag mit. Hintergrund ist, dass Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen wurden, weil ihre Verfahren zu lange dauerten. 2021 gab es in Deutschland mindestens 66 solche Fälle. Schleswig-Holstein und Sachsen meldeten mit je 11 Haftentlassungen die höchsten Zahlen.