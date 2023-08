Flensburg Revisionsverhandlung zu Freispruch für „Baumbesetzer“ Von dpa | 09.08.2023, 01:48 Uhr Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Klimaschutz oder Schutz des Eigentums - was wiegt hier schwerer? Über diese Frage entscheidet das Oberlandesgericht in Schleswig nach einer sogenannten Baumbesetzung in Flensburg. Die Staatsanwaltschaft war gegen den Freispruch für einen Angeklagten in Revision gegangen.