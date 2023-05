Kieler Olympiabrücke Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Verkehr Reparatur der Kieler Brücke geht weiter Von dpa | 04.05.2023, 18:21 Uhr

Die Reparaturarbeiten an der bei einer Havarie beschädigten Olympiabrücke über den Nord-Ostsee-Kanal können weitergehen. Ein dafür notwendiges Hängegerüst sei in einem neuen Anlauf mit Hilfe von Kränen in 40 Metern Höhe über dem Kanal an der Brücke angebracht worden, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mit. Ende vergangener Woche hatte es beim Versuch, das U-förmige Gerüst zu befestigen, statische Probleme gegeben.