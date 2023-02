Sanierung der Olympiabrücke in Kiel Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Kiel Reparatur der ersten Holtenauer Hochbrücke beginnt im März Von dpa | 03.02.2023, 15:07 Uhr

Eine der bei einer Kollision mit einem Frachter beschädigten Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel soll von März an repariert werden. Das betrifft nach Angaben des Verkehrsministeriums vom Freitag die gut 50 Jahre alte Olympiabrücke, die bei dem Unglück am 30. November deutlich schwerer beschädigt wurde als die parallel verlaufende jüngere Prinz-Heinrich-Brücke.