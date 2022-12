Rendsburger Schwebefähre Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Rendsburger Schwebefähre weiter außer Betrieb Von dpa | 02.12.2022, 10:12 Uhr

Die Rendsburger Schwebefähre steht weiter still. Die Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal werde ihren Dienst am Freitag nicht wieder aufnehmen, sagte eine Sprecherin des für den Kanal zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes am Freitag. Ein Termin für die Inbetriebnahme könne derzeit nicht genannt werden. Wegen eines Defektes an einer Seitenführung des Fahrwagens hatte die Fähre am Mittwoch ihren Betrieb eingestellt.