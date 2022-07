ARCHIV - Ein Kind schiebt auf dem Weihnachtsmarkt einen Kinderschlitten über eine Eisbahn. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Energie Rendsburg sagt Eisbahn wegen Energiekrise ab Von dpa | 08.07.2022, 12:21 Uhr

Rendsburg hat seine für den diesjährigen Weihnachtsmarkt geplante Eisbahn abgesagt, um Energie zu sparen. Die Kühlaggregate verbrauchten sehr viel Strom, der dann an anderer Stelle möglicherweise fehlen würde, sagte Anke Samson vom Rendsburg Marketing am Freitag. Angesichts der prognostizierten Gasknappheit halte man das für nicht verantwortbar. Auch zur Stromerzeugung werde schließlich in vielen Fällen Gas verwendet, sagte sie.