Rekord-Halbjahr für Tourismus Trotz knapper Kasse: Lust der Deutschen auf Urlaub in SH so groß wie nie Von Frank Jung | 31.08.2023, 14:05 Uhr Schleswig-Holstein verbucht einen weiteren touristischen Erfolg Foto: Markus Scholz

Obwohl die Deutschen durch die Inflation deutlich weniger Geld im Portemonnaie haben, behauptet sich Schleswig-Holstein im touristischen Wettbewerb. In der ersten Jahreshälfte 2023 war die Zahl der Übernachtungen und Gästeankünfte so hoch wie noch nie. An der Ostsee ist das Wachstum deutlich stärker ausgefallen als an der Nordsee.