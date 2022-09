Der Ruaha versorgt eigentlich den Nationalpark mit Wasser. doch nun liegt er brach – obwohl die Regenzeit gerade erst zuende ist. Foto: dpa up-down up-down Kampf ums Wasser Reisanbau gefährdet Tansanias bedrohte Tiere Von Kristin Palitza, dpa | 03.09.2022, 12:08 Uhr

Reis ist ein beliebtes Grundnahrungsmittel in Tansania. Doch sein Anbau zerstört die Hauptwasserquelle eines wichtigen Nationalparks in Afrika – und gefährdet so vom Aussterben bedrohte Tiere.