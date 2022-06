Die Mint-Festivals verstehen sich als Ergänzung zum Schulunterricht. FOTO: Wolfram Kastl Fünf Veranstaltungen in SH MINT-Kultur*en-Festivals wollen Schüler neugierig auf Natur und Technik machen Von Frank Jung | 15.06.2022, 19:53 Uhr

Der eklatante Nachwuchs-Mangel an naturwissenschaftlich Interessierten gefährdet die Zukunftsfähigkeit Schleswig-Holsteins, unter anderem beim Tempo der Energiewende. Ein neues Format soll junge Leute nun niedrigschwellig für das Thema faszinieren. Auftakt ist am 17. und 18. Juni in Flensburg.